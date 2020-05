Od danas počela prijava za novčanu pomoć države u iznosu od 100 evra

Od danas je počela prijava za isplatu 100 evra za sve punoletne građane Republike Srbije u sklopu mera državne pomoći za prevazilaženje krize izazvane pojavom zarazne bolesti Kovid 19. Za prva tri sata na sajt Uprave za trezor prijavilo se pola miliona građana. Isplata novca počinje već od petka.

Građani Srema kažu da su od jutros već iskoristili mogućnost da se prijave za novčanu pomoć a stariji sugrađani koji su penzioneri koji korisnici socijalne pomoći upoznati su da ne moraju da se prijavljuju već da će novac dobiti automatski. Novac će potrošiti mahom na mlađe članove svoje porodice.

Punoletni građani danas su prijavom na sajt Uprave za trezor ušli u sistem za isplatu. Procedura je jednostavna i podrazumeva sledeće

Prijava na sajt idp.trezor.gov.rs potom ispunjavanje obrasca koji podrazumeva JMBG i broj lične karte kao i naziv banke u kojoj građani imaju otvoren račun.

Nakon toga građanin može da proveri status svoje prijave za isplatu jednokratne novčane pomoći za fizičko lice. Ukoliko se pojavi problem postoji opcija za prijavu problema rekao je Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Republike Srbije.

U petak će krenuti sa radom i Kol centar a tada će biti i poznat brojevi telefona na koje će građani moći da se prijave. Te telefone ministarstvo će objaviti u medijima. Prva isplata počinje u petak, 15.maja za penzionere i građane koji primaju socijalnu pomoć. Što s eprijava tiče one će trajati do 5.juna a isplata novca će teći sukcesivno to jest na svakih 5 dana država će isplaćivati one koji su se prijavili. Država je iz budžeta za pomoć građanima predvidela 60 milijardi dinara.

Ana Giner