Ambulanta za respiratorne infekcije pri inđijkom domu zdravlja dostupna je za pacijente sa simptomima virusa Kovid 19 do daljnjeg. Kako nam je potvrđeno, u poslednjih nekoliko dana značajno je smanjen broj pacijenata koji su zbog respiratornih tegoba pregledani u ambulanti. Inače radno vreme ambulante je svakog dana i subotom od 07:00 do 18:00 časova i nedeljom od 07:00 do 13:00 časova.