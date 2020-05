KCV: Manje pacijenata na respiratorima

Direktorka Kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić kaže za RTS da je u KCV hospitalizovan 61 pacijent, a na Novosadskom sajmu 57.U toku noći je, kako kaže, jedan pacijent koji je bio na mehaničkoj ventalaciji skinut sa respiratora. Na respiratorima je sada, navodi Stokićeva, petoro pacijenata.”Uočavamo trend pada broja obolelih, ali imamo strah da zbog nesprovođenja mera za sprečavanje transmisije, možemo doći do toga da neprepoznat virus uđe u ustanovu i dođe do komplikacija”, navela je Stokićeva.Objasnila je da se na osnovu dosadašnjih studija pokazalo da su gojaznost i tip 2 dijabetesa faktori koji dovode do teže kliničke slike i zahtevaju brže uključivanje mehaničke ventalacije kod zaraženih koronavirusom.Prema dosadašnjih podacima, među zaposlenima u KCV bile su zaražene dve osobe koje su se, kako navodi direktorka, inficirale u sredinama u kojima žive a ne na poslu.