Još tri nedelje isto radno vreme

Odluka da radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata, kao i zanatskih radnji na teritoriji Sremske Mitrovice bude od 05:00 do 22:00 časa I dalje ostaje na snazi. Odluku je doneo Gradski krizni štab 11. maja, a previđeno je da bude na snazi do 15. juna. Radno vreme objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji grada je takođe ograničeno na vremenski period od 05:00 do 22:00 časa radnim danima i vikendom a o eventualnim promenama ove Odluke građani će biti obavešteni putem medija.