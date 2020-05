Još nedelju dana za upis

Elektronska prijava za upis dece u vrtiće u predškolskoj ustanovi “Pčelica” u Sremskoj Mitrovici odvija se još nedelju dana odnosno do kraja ovog meseca. Vlada velika zainteresovanost roditelja za upis mališana te je ove godine preko elektronske prijave za upis podneto više prijava nego prethodnih godina. Ova ustanova već treću godinu za redom vrši upis dece elektronskim putem a ove godine je to dodatno popularizovano zbog aktuelne epidemiološke situacije. Za one koji nemaju pristup internetu ili nisu vični korišćenju modernih tehnologija, moguć je I standardni način upisa preko papirne upisnice.