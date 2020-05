Do sutra upis u vrtić

Upis dece u Ustanovu za obrazovanje i vaspitanje “Poletarac” u Rumi traje do sutra, i to preko E-uprave i usluge E-vrtića. Po isteku roka za prijave, zaseda upisna komisija, nakon čega će biti poznat tačan broj dece koja se mogu upisati, nakon čega će biti formirane grupe. “Ovo je prvi put da radimo upis elektronski i sve protiče bez problema”, rekao je direktor “Poletarca” Radoslav Mašić. On je takođe dodao i da se očekuje da će broj dece u vrtiću biti veći u odnosu na prošlu godinu, kao i da za decu koja su već upisana nema potrebe za obnovom dokumentacije.