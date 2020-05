Do sada isplaćeno 189 preduzetnika

Opština Ruma do sada je isplatila 189 preduzetnika u smislu isplate opštinske novčane pomoći preduzetnicima koji su zbog situacije sa korona virusom morali da obustave rad sa korisnicima, a to se pre svega odnosi na frizerske i kozmetičke salone, kafiće, restorane, barove i druge ugostiteljske objekte, kojih prema evidenciji Opštine ima 265. Za ovu namenu Opština Ruma izdvojila je 16,5 miliona dinara, a do sada je utrošeno preko 12 miliona, potvrdio je za načelnik Opštinske uprave Dušan Ljubišić.