Elektronski upis dece u predškolske ustanove u Sremskoj Mitrovici koje pripadaju ustanovi „Pčelica“ počeo je od 4.maja a do sada je ovim putem prijavljeno 314 mališana. Upis elektronskim putem otvoren je do kraja ovog meseca a oni koji možda nemaju mogućnost da se prijave na ovaj način, mogu to učiniti standardnim putem preko klasične prijave na papiru. Do sada nije bilo problema u prijavljivanju mališana za upis u vrtić.

