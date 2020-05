Danas je Prvi maj, praznik rada. On se ove godine obeležava drugačije nego prethodnih. Vlada Srbije donela je odluku u cilju sprečavanja širenja zaraze virusa Korona da na snazi bude zabrana kretanja do subote, 2. maja do 05 sati ujutro. Shodno toj odluci izletišta koja su ranijih godina bile lokacije za proslavu prvog maja ovog puta biće prazne. I meteorolozi za danas su najavili oblačno vreme sa kišom, pljiuskovima i grmljavinom. #OstaniKodKuće