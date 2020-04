Ministarstvo prosvete, neuke i tehnološkog razvoja donelo je nova uputstva kada je u pitanju upis dece u predškolske ustanove i upis budućih đaka u prve razrede osnovnih škola. Ova uputstva su doneta kako bi se pojednostavila procedura pribavljanja dokumentacije. Kako će se vršiti upis dece u vrtiće i škole u Sremskoj Mitrovici pogledajte u sledećem prilogu.

Upis u PU “Pčelica” u Sremskoj Mitrovici trajaće od 4.maja do 29. maja a vršiće se elektronskim putem, na sajtu e-uprava. Za roditelje koji ne mogu to da izvrše na ovaj način, u periodu predviđenom za upis, moćiće to da urade u objektu PU “Maslačak” na Bulevaru Konstantina Velikog br. 10, gde će zaposleni pružiti pomoć roditeljima oko upisa i pribavljanja dokumentacije. Deca mogu da se upišu već od godinu dana starosti,

Kako je cilj novih uputstava Ministarstva oko upisa dece u škole jednostavnije pribavljanje dokumentacije, tako će roditelji koji upisuju decu u prvi razred imati samo jednu obavezu. Za roditelje koji ne mogu elktronski da pristupe aplikaciji, važiće isto pravilo kao i za vrtiće, u svakoj školi dežura jedan broj zaposlenih koji će pružati sve informacije.

Informacija o zainteresovanosti dece i roditelja za određenu školu bitan je podatak direktorima, kako bi formirali odeljenja. U školskoj 2020/2021.godini, u Sremskoj Mitrovici u osnovne škole upisaće se 672 novih mališana što je za 21 dete više nego prošle godine.