Reportaža dana “Penzioneri u kupovini” 17.04.2020

I na Veliki petak po julijanskom kalendaru penzionerima i Mitrovčanima starijim od 65 godina, bilo je omogućeno da obave svoju jednonedeljnu kupovinu. Kao i prethodnih nedelja, 35 prodavnica na teritoriji grada Sremske Mitrovice bilo je otvoreno za penzionere od 4 do 7 časova izjutra a iako je praznik te su gužve bile očekivane zbog pripremi za Uskrs, penzioneri su došli u nešto manjem broju nego prethodnih nedelja. Jutros od 04:00 do 07:00 najstarijim inđinčanima pružena je mogućnost da obave kupovinu namirnica u 18 otvorenih prodajnih objekata. Iako se oćekivalo da će zbog predstojećeg praznika biti i veći broj potrošača to se nije dogodilo a prodavci kažu da gužvi i nije bilo kao prošlog petka. Kupovali su se pretezno riblji proizvodi, meso, jaja i peciva.

