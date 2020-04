Radno vreme trgovinskih objekata i apoteka u Sremskoj Mitrovici će biti produženo do 16 časova kako bi stanovnici imali više vremena da se obezbede neophodnim namirnicama za naredni period s obzirom na to da je i ponedeljak neradan dan. Marketi i apoteke će raditi od 7 do 16 časova, dok će u petak radnje otvarati svoja vrata za penzionere od 4 do 7 časova a od 8 će raditi za sve druge kupce nakon izvršene dezinfekcije.