Radno vreme maloprodajnih objekata u Šidu

Štab za vanredne situacije opštine Šid obaveštava javnost da su, u skladu sa merama Vlade Republike Srbije, maloprodajni objekti na teritoriji opštine Šid dužni da u periodu od 27.04. do 03.05. 2020. godine ograniče radno vreme sa potrošačima i to od ponedeljka do srede u periodu od 7 do 17 časova.

u Četvrtak 30. april – od 04,00-07,00,00 časova za građane starije od 65 godina, a od 08,00-17,00 časova za ostale građane, petak, subota i nedelja su neradni dani.