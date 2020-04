Radno vreme gradskih i seoskih ambulanti na teritoriji Grada Sremske Mitrovice

U Sremskoj Mitrovici trenutno radi tri ambulante odnosno zdravstvene stanice. Prva zdravstvena stanica prima pacijente i četvrte zdravstvene stanice i radi od 7 do 18 časova dok druga zdravstvena stanica prima pacijente i pete zdravstvene stanice i ima isto radno vreme. U treću zdravstvenu stanicu mogu se javiti pacijenti treće, šeste i sedme zdravstvene stanice i dostupna je pacijentima takođe od 7 do 18 časova. Seoska ambulanta u Laćarku prima pacijente ovog mesta, Divoša, Čalme i Martinaca a radno vreme je kao i u ambulantama u gradu. U Mačvanskoj Mitrovici rade sve ambulante do 18 časova dok ambulanta u Kuzminu prima pacijente i iz Bosuta i Sremske Rače i radi do 12 časova i 30 minuta. Pacijenti iz Manđelosa javljaju se u ovu seosku ambulantu kao i iz Šišatovca i Ležimira dok meštani Velikih Radinaca, Šuljma, Bešenova i Grgurevaca mogu na pregled od 7 do 12 časova i 30 minuta. Isto radno vreme važi i za Šašince i Jarak.

Ana Giner