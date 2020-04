Prijava za upis u računarski i bilingvalni smer u Mitrovačkoj gimnaziji koja je trebala da bude završena zaključno sa jučerašnjim danom, prema novoj Odluci ministarstva prosvete je produžena do daljnjeg. Prema rečima nadležnih i polaganje prijemnog ispita održaće se regularno to jest u školi a ne onlajn, onda kada se za to stvore pogodni uslovi. Do sada je broj prijavljenih đaka za bilingvalni smer 20 a za računarski 12.

Ana Giner