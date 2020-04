Inđijski volonteri uskoro će biti pred novim zadatkom a to je distribucija paketa pomoći penzionerima koji imaju primanja manja od 30 hiljada dinara. Paketi će nakon što bude završeno kompletno pakovanje biti prenešeni do mesnih zajednica a nakon toga i do korisnika. Za podelu paketa vlada veliko interesovanje sugrađana a najaktuelije pitanje je kada će krenuti podela paketa.