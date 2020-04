Od sutra u 17 časova, pa do ponedeljka u 5 sati ujutru biće na snazi Odluka o zabrani kretanja u celoj Srbiji. Penzioneri će u kupovinu moću sutra od 4 do 7 sati ujutru. proširenje policijskog časa najavio je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nezadovoljan ponašanjem pojedinih građana koji su izašli u subotu prepodne. Iz Kriznog štaba kažu da mere za šetnju kućnih ljubimca ostaju na snazi i ove subote, od 23h do 1 sat posle ponoći.