Olakšice za novozaposlene

Prema Zakonu o porezu na dohodak građanja rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica bio je 30. april, ali on je Uredbom o pomeranju roka za sticanje tog statusa pomeren i biće 60 dana nakon završetka vanrednog stanja. Zakon predviđa da za kvalifikovanog novozaposlenog, odnosno osobu koja nije imala status osiguranog zaposlenog u 2019. godini, a bude zaposlena do 30. aprila firma ne plaća porez odnosno ne plaća 70% poreza za zarade isplaćene u 2020. godini, 65 % za one u 2021, i 60 % za one plate u 2022. Jedina obaveza firme je bila da ne smanjuje broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.

Ana Giner