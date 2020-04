Obavili jutarnju kupovinu

Rumljani stariji od 65 godina, za koje važi 24časovna zabrana kretanja, istokristili su jutros mogućnost odlaska u nabavku. Jutros od 4 do 7 svoja vrata za Rumljane otvorili su prodajni objekti velikih trgovinskih lanaca, ali i svi oni koji su to želeli, kako u samoj Rumi, tako i u seoskim sredinama. Volonteri na ulasku u objekte su stajali i delili maske gradjanima, ali su se i starali o držanju rastojanja i broju ljudi koji maksimalno mogu ući u objekat u skladu sa preporukama. Mogućnost odlaska u kupovinu naročito je važna za sve one koji imaju više od 65, a žive sami, te im je ovo jedinstvena prilika da kupe sve neophodno do naredne mogućnosti izlaska.