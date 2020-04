Novo radno vreme apoteka u Sremu

U Sremskoj Mitrovici apoteke prilagođavaju svoje radno vreme novim uslovima, pa će Gradska apoteka Sremska Mitrovica za hitne slučajeve raditi u petak od 19 do subote u 10 časova ujutru, subotom od 19 do nedelje do 10 časova, a radnim danima od 19h do 5 časova ujutru. Većina privatnih apoteka će raditi od 7 do 15 časova a subotom se ono skaraćuje do 13 sati. Nedeljom od 4 do 7 za penzionere radiće apoteka Bela Ruža na Bulevaru Arsenija Čarnojevića u Sremskoj Mitrovici. U Inđiji, apoteke rade od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12, a dežurna apoteka pri Domu zdravlja Inđija radi od 7 do 18 časova. Nedelja je neradna.