Novo radno vreme

Radno vreme objekata na teritoriji grada Sremske Mitrovice izmenjeno je shodno novim Odlukama Vlade Republike Srbije da će policijski čas odnosno zabrana kretanja početi već u četvrtak u 18 časova I trajati do ponedeljka u 5 časova ujutru. Shodno tome prodavnice mešovite robe radiće zaključno sa sredom od 7 do 17 časova a u četvrtak od 8 do 17 časova uz dodatni termin za kupovinu penzionera od 4 do 7 časova ujutru. Dežurna će biti gradska apoteka kod bolnice koja će raditi i subotom i nedeljom od 5 do 10 časova ujutru dok svim drugim danima radi od 19 do 5 časova ujutru. Od danas su otvoreni fitnes centri, teretane kao i frizerski i kozmetički saloni uz poštovanje svim mera opreza.

Ana Giner