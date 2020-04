Nove mere Vlade Republike Srbije

Imajući u vidu trenutnu epidemilošku situaciju donete su nove odluke u vezi sa sprečavanjem širenja virusa COVID-19. Građani stariji od 65 godina, moći će, počevši od ponedeljka, 26. aprila, svakoga dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena, u periodu između 18 časova i 1 čas posle ponoći, najviše šest stotina metara od mesta stanovanja. Prodavnice će za najstarije sugrađane biti otvorene u četvrtak od 4 do 7 časova ujutru. S obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, Vlada Srbije usvojila je odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka, 30. aprila u 18 časova do ponedeljka, 4. maja u 5 časova ujutru.