Nove mere Štaba

Štab za vanredne situacije Opštine Irig doneo naredbu da će zelene pijace na teritoriji ove opštine raditi radnim danima od 6 do 12 časova uz obaveznu primenu zaštitnih mera, da se odobrava rad zanatskih, vulkanizerskih, građevinskih i drugih radnji veličine do 300 metara kvadratnih koje će raditi od ponedeljka do četvrtka od 6 do 17 časova, dok će petkom raditi i dalje od 4 do 7 za starije sugađane od 65 godina, a za ostale od 8 do 17 časova. Takođe, Komunalcu je naloženo da izvrši dezinfekciju javnih površina, kapela, pijaca, Opštinske uprave, javnih preduzeća, Pošte i drugih javnih površina.