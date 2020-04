Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da se radi na tome da se “elektronska pijaca Srbije” stavi u funkciju do kraja nedelje. To treba da funkcioniše kao sistem koji će povezivati prodavce, kupce i one koji će dostavljati robu, s obizorom da su pijace zatvorene zbog epidemije korona virusa.

Nedimović je tom prilikom podsetio da kretanje robe nije zabranjeno.