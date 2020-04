Na snazi zabrana kretanja

I danas traje potpuna zabrana kretanja, osim za osobe sa propusnicama. U petak od 17 sati počeo je najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do ponedeljka u 5 sati ujutru. Izuzetak su vlasnici kućnih ljubimaca, koji mogu pse da prošetaju ujutru od 8.00 do 10.00 i uveče od 23.00 do 01.00. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je na konferenciji da se nalazimo u nedelji kada je mogućnost prenošenja virusa najveća. Država je tu meru donela, jer su se prethodni vikendi pokazali da su to dani kada je na ulicama gužva, jer građani ne poštuju pozive da ostanu kod kuće I izvan policijskog časa. Da se kreću u vreme ,,policijskog casa” mogu samo oni koji moraju da rade kako bi bilo obezebđeno funkcionisanje svakodnevnog života, ali za to im je potrebna posebna dozvola za kretanje, kao I radni nalog poslodavca. Podsećamo, u javnom prostoru zabranjeno je okupljanje više od dvoje ljudi, a u zatvorenim – više od pet.