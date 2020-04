Na sednici Štaba za vanredne situacije opstine Inđija donešene nove mere

U zgradi Opštine Inđija u sklopu sednice štava za vanredne situacije donešena je odluka o javnom prevozu inđija i merama koje će biti sprovedene u sklopu početka rada prevoza, zaštitne maske i rukavice biće obavezne. 11. maja počeće sa radom i vrtić, do sada je prijavljeno oko 30% dece, u sklopu preškolske ustanove biće sprovedene mere zaštite dece i vaspitača. Tržni centri pocinju sa radom tržni centri. Ba 10 kvadrata prodajnog objrkta dozvoljen je boravak jednog kupca. Preporuka staba i SO Inđija je da svi koji su uzeli u zakup letnje baste ne placaju zakup u 2020. godini i to samo oni koji su prosle godine bili zakupci jer ce samo po toj kvadraturi biti dozvoljena postavka baste.