Mere će ostati na snazi

Govoreći o eventualnoj zabrani kretanja tokom prvomajskih praznika, epidemiolog Predrag Kon kaže da je za to da policijki čas ostrane na snazi jer je to poslednji trenutak kada može ozbiljno da se pokvari situacija. Đurđevdan je jedan dan, policijski čas počinje od 18.00, mislim da ne treba nešto posebno tada da se preduzima, rekao je na konferenciji za novinare epidemiolog dr Predrag Kon. On je dodao da je potrebno dobro razmisliti i trenutku kada treba ukinuti vanredno stanje dok će mere zbg epidemije ostati na snazi.