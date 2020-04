Ublažavanjem mera zaštite od virusa COVID 19 trebalo bi u narednom periodu da se za korisnike otvore i ustanove kulture, koje su bile primorane da obustave rad sa korisnicima. Ipak, digitalni mediji i savremeni načini komunikacije pojedinim ustanovama omogućili su dolazak do većeg broja korisnika, a gde to nije bilo moguće, kultura i umetnost su ipak našli svoj put do publike.