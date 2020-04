JP “Gas Ruma”: Prijava stanja do 6. maja

Javno preduzeće “Gas Ruma” obustavilo je kontakt sa stranakama do prestanka vanrednog stanja, a očitavanj potrošnje prirodnog gasa za april vršiće se samo kod pravnih lica, dok se kod fizičkih lica neće vršiti očitavenj, već će potrošači biti zaduženi na osnovu prosečne potrošnje gasa u odnosu na mart 2020. Godine ili na osnovu prijavljenog stanja, te se zato mole građani iz razloga tačnijeg obračuna, da sami očitaju i jave utrošak gasa do 6. Maja na telefon 022/473450 od 7 do 15 časova ili putem sajta preduzeća u odeljku za unos stanja merača.