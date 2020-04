Dom zdravlja Ruma od danas do podeneljka radi po izmenjenom režimu rada koji podrazumeva da će dežurne službe za odrasle, decu, školsku decu i omladinu raditi od 7 do 18 časova. Stomatološka mabulanta dežurna je od 7 do 13 sati i 30 minuta, a Ambulanta za respiratorne infekcije i febrilna stanja radiće od 7 do 22 sata. Kol centar Doma zdravlja kao i Hitna služba rade 24 sata, a tokom ova četiri dana dežurna je Apoteka „Ruma“ u centru koja radi od 7 do 18 časova, saopštio je rumski Dom zdravlja.