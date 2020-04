Odlukom Vlade Srbije o zabrani okupljanja više ljudi na malom prostoru i drugim preporukama sa ciljem da se zaštiti zdravlje stanovništva, i JKP “Komunalije” iz Sremske Mitrovice su donele odluku da zelena pijaca bude zatvorena do daljnjeg. Prvo je bio zatvoren robni deo pijace a ubrzo potom zatvorena je i Zelena pijaca. Danas, kupci koji su navikli da kupuju voće, povrće i druge namirnice od domaćih proizvođača, mogu to učiniti putem društvene mreže Facebook i grupe Zelena pijaca Sremska Mitrovica koja je okupila sve prodavce i kupce na jednom, virtuelnom, mestu. Pored ove, do kraja nedelje, počeće da funkcioniše i platforma e-pijaca Srbije.

Prodavci koji su do sada svoje proizvode izlagali na tezgama pijace u Sremskoj Mitrovici, svoje tezge, zamenili su kompjuterom. Nedelju dana ima kako je napravljena grupa na Facebook društvenoj mreži, Zelena pijaca Sremska Mitrovica, koja je okupila prodavce i kupce na jednom mestu.

Iako ima skeptika kada je ovakav vid kupovine i prodaje u pitanju, većina Mitrovčana podržava inicijativu pijačnih prodavaca da putem interneta nude svoju robu. Većina se i uverila u uspešnost realizacije ovakvog načina kupoprodaje.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, najavio je da će uskoro početi sa radom elektronska pijaca Srbije. U toku je ispravljanje nedostataka na platformi koja će imati za cilj da na jednostavan način poveže poljoprivredne proizvođače i kupce.

E pijace koje postoje na Facebook-u već su okupile na hiljade članova, kupci samo treba da zatraže šta žele, prodavci robu donesu na kućnu adresu. Za koji dan počinje sa radom i e pijaca Srbije koja će ponudu i potražnju učiniti još bogatijom, a vreme će pokazati koliko će ovaj način kupoprodaje biti održiv.

Tatjana Kos