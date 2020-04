Inđijski dom zdravlja za dane verskog praznika tačnije od 17 pa do 20 aprila uvodi dežurstva prema rasporedu i to, pedijatrija 17, 18. i 20. aprila od 07 do 14 časova, opšta medicina 17.,18. i 20. aprila od 07 do 14 časova, a 19. aprila 08 do 12 časova, ambulanta za respiratorne infekcije svim danima od 7 do 22 sata, kol centar ambulante za respiratorne infekcije do časova, apoteka 17., 18. i 20. aprila od 08 do 15 časova, služba hitne medicinske pomoći Beška i Inđija dežura sata.