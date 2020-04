Apoteka “Bela ruža” u Sremskoj Mitrovici na Bulevaru Arsenija Čarnojevića br 16, danas će raditi do 17 h, dok će ostale apoteke raditi do 15 sati. Tokom vikenda, dežurna će biti jedino Gradska apoteka na ulasku u bolnicu od 5 do 10 sati ujutru. Pored apoteke “Bela ruža” koja svojim kupcima već nekoliko nedelja unazad vrši dostavu lekova na kućnu adresu, još nekoliko apoteka omogućilo je građanima ovu uslugu. Dostavu lekova i medicinskih sredstava će vršiti i tokom policijskog sata.