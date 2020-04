Apoteka “Bela ruža” vršiće dostavu lekova

Apoteka “Bela ruža” iz Sremske Mitrovice obaveštava građane da će se vršiti dostava lekova na kućnu adresu i to u subotu i u ponedeljak od 7 do 19 časova, dok na dan Uskrsa, u nedelju neće vršiti dostavu. Građani samo treba da pozovu Kol centar apoteke i poruče šta im je potrebno od lekova. Dežurna apoteka u Sremskoj Mitrovici je na Bulevaru Arsenija Čarnojevića i ona će danas raditi do 15 časova i 30 minuta. U Rumi će takođe dežurati apoteka u Ulici Glavna 129 koja će raditi u petak do 15 i 30 dok sve ostale apoteke rade do 15 časova.