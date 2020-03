Uvid u birački spisak

Od danas je za građane otvoren Jedinstveni birački spisak na uvid za Opštinu Ruma koji može da se obavi u Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove u Orlovićevoj ulici na broju pet u kancelariji broj 20 svakog radnog dana od 7 do 20 časova i subotom od 8 do 15. Uvid se može vršiti i u mesnim kancelarijama svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a uvid se može izvršiti i online na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana. Birački spisak se zaključuje 10. aprila a upis je moguć do 4. aprila 2020. godine.