Upis dece u obavezni predškolski program u godini pred polazak u školu za školsku 2020,/2021, u opštini Inđija počeće 1. aprila i trajaće do kraja vanrednog stanja.Prijava za upis će se primati za decu koja su rođena u periodu od 1.3.2014. do 29.02. 2015. godine, a deca rođena pre, to jest posle navedenog perioda se ne mogu upisivati u pripremni predškosli program. Upis će se obavljati elektronski, putem portala e-uprava, odnosno usluge e-vrtić.Roditelji koji nisu u mogućnosti da elektronski podnesu prijavu moći će, nakon ukidanja vanrednog stanja da fizički podnesu zahtev u objektu “Sunce” u Ulici Dušana Jerkovića 17a u Inđiji.