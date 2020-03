U Sremskoj MItrovici apoteke će raditi po ustavljenom rasporedu, od 8 časova većina apoteka će biti otvorena za kupce i rade do 15 časova i 30 min. Apoteke su snabdevene i sa zaštitnom opremom i sa lekovima. U nedelju pored prodavnica mešovite robe, Apoteka “Bela ruža” na Bulevaru Arsenija Čarnojevića radiće u ranim jutarnjim časovima za penzionere. U nedelju ova apoteka će raditi od 4 ujutru do 15 časova s tim što je od 4 do 7 časova rezervisan termin za najstarije sugrađane.