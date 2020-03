U aprilu pad obolelih?

U vreme epidemije korona virusa i brojnih ograničenja, važno pitanje je do kada će ovo trajati? Epidemiolog Branislav Tiodorović očekuje da će krajem aprila doći do znatnijeg pada u broju obolelih od korona virusa u Srbiji. “Ako izdržimo naredne dve nedelje, znači da ćemo moći dobro da se nosimo sve do kraja aprila, kada očekujemo da će doći do jednog znatnijeg pada“, rekao je Tiodorović u intervjuu za beogradski list, dodajući da u maju očekuje da će obolevanje od korona virusa spadati u „sporadične slučajeve”.