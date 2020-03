U apoteke stigle maske

Apoteke u Sremskoj Mitrovici su uglavnom dobro snabdevene lekovima i zaštitnom opremom. Danas će u sve one apoteke koje juče nisu dobile maske, stići određena količina. Građanima će biti limitirana količina koju mogu da kupe kako bi svi mogli da se zaštite adekvatno.

Građani Sremske Mitrovice se većinom pridržavaju propisanih mera. Od uvođenja vanrednog stanja većina je krenula u nabavku zaštitne opreme. Oni koji nisu uspeli da kupe maske u apotekama, sašili su u kućnim uslovima.

U privatnoj apoteci “Bela ruža” još juče su stigle maske, ali će prodaja biti ograničena na 10 komada po kupcu. Maske i druga zaštitna oprema će stizati svakodnevno, a što se tiče lekova, snabdevenost ove apoteke je dobra.

Radno vreme većine apoteka je od 7 do 15 i 30, a dežurna apoteka “Bela ruža” na Bulevaru Arsenija Čarnojevića će u nedelju raditi od 4 ujutru do 15h, a za penzionerima će biti omogućena termin za kupovinu od 4 do 7 h ujutu.