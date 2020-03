Zbog rekonstrukcije čvornog mesta u sklopu radova na vodovodnoj mreži u Ulici Mačvanski kej u Mačvanskoj Mitrovici, bez vode će u četvrtak, 12. marta 2020.godine od 8 do 12 sati, ostati potrošači u Mačvanskoj Mitrovici, Salašu Noćajskom i Noćaju. Nakon završetka radova može da dođe do pojave zamućenja vode, pa je potrebno ispustiti vodu iz slavine, do pojave čiste vode.