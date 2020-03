U Srbiji je danas do 15 časova registrovano ukupno 785 potvrđenih slučajeva COVID19. U poslednja 24 sata testirano je ukupno 622 osobe od kojih je 44 bilo pozitivno a 578 negativno na novi virus. Prema podacima do 9 časova ujutru ukupno je u Srbiji hospitalizovano 540 pacijenata, a na respiratoru je 62. Ukupno je testirano 3084 osobe. U Sremu je do sada potvrđeno 13 slučajeva, potvrdio je za Sremsku televiziju član okružnog i predsednik opštinskog štaba za vanredne situacije Ruma Slađan Mančić.