U planu za naredni period rukovodstvo Inđijske lokalne samourave u planu ima rekonstrukciju trotoara u jednoj od najdužih i najprometnijih ulica u Inđiji, u Jug Bogdanovoj ulici. Pored toga javila se i jedna ideja o izgradnji staze zdravlja u Inđiji čija bi početna tačka bila upravo u ulici Jug Bogdana pa bi vodila do nove sportke hale, zatim do spomenika Milunki Savić i dalje do centra Inđije, tom deonicom staza dravlja iznosila bi oko 6 km.