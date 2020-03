Prodavnice mešovite robe u Sremu uglavnom rade sličnim radnim vremenom. U Sremskoj Mitrovici radno vreme prodavnica je od 7 do 15 časova i 30 minuta a nedeljom od 8 do 13 časova dok je za starije sugrađane nedeljom od 4 do 7 časova otvoreno nekoliko prodavnica u Gradu. U Opštini Ruma prodajni objekti zatvaraju se između 15 i 16 časova dok u Inđiji i Šidu rade od 7 do 15 časova sem prodavnice Medijus koja radi od 6 i 30 do 15 časova i 30 minuta od ponedeljka do subote.