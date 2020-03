Pijaca u Sremskoj Mitrovici radi kao I inače jedino je radno vreme promenjeno pa je tako kupovinu na tezgama moguće obaviti do 13 časova za raziku od Opštine Šid gde pijaca ne radi. U Inđiji je rad pijace organizovan sredom I subotom od 6 do 10 časova ujutru dok ostali dani nisu pijačni. Rumljani na pijacu mogu od 7 do 13 časova ali je ipak smanjen broj prodavaca na tezgama.