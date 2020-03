Radno vreme apoteka u Sremu

Apoteke u Sremskoj Mitrovici tokom trajanja vanredne situacije rade od 7 časova do 15 časova I 30 minuta od ponedeljka do subote dok je u vreme policijskog časa dežurna apoteka Gradska u sklopu bolnice od 19 do 5 časova ujutru. Što se tiče radnog vremena apoteka u Šidu one rade od 7 do 15 časova, u Inđii takođe dok je dežurna apoteka ona u sklopu Doma zdravlja koja radi do 18 časova. U Opštini Ruma apoteke se zatvaraju između 15 I 16 časova kako bi se zaposleni vratili kućama pre početka policijskog časa.