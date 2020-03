Štab za vanredne situacije Opštine Pećinci naložio je JKP “Sava” da do daljeg zatvori pijace u Pećincima i Šimanovcima. Zbog zabrane kretanja subotom i nedeljom od 15 časova donesena je i odluka o promeni radnog vremena prodavnica robe široke potrošnje i prehrambenih proizvoda vikendom koje je ograničeno do 14:30, dok je radnim danom radno vreme prodavnica i dalje ograničeno do 16:30.