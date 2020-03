Raspored rada sektora u javno-komunalnom preduzeću “Komunalije” iz Sremske Mitrovice organizovan je u zavisnosti od vrste sektora sa naredbom da se pauze I okupljanja u prostorijama ne prave. Sektor “Gradske čistoće” radi redovno, sektor “Higijene grada” od 6 do 11 časova, “Gradsko zelenilo od 7 do 12 časova, sektor “Pogrebne usluge” od 7 do 12 časova osim usluga sahranjivanja, sektor “Pijačne usluge” od 7 do 13 časova a sektori “Zoohigijene” I “Administracije” takođe do 12 časova.

Ana Giner