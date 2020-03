Prodavnice za snabdevanje starijih sugrađana u Sremu

U Rumi će noćas od 04 do 07 ujutru raditi prodavnice Maksi, Idea, Univerexport i Aman. Štab za vanredne situacije Opštine Ruma je dozvolio SVIM trgovinskim radnjama, prodavnicama koje žele da u to vreme otvore svoja vrata starijim od 65 godina, pogotovo se to odnosi na seoske prodavnice, da to i učine. Kupovina u ovo vreme biće dozvoljena samo za sugrađane starije od 65 godina.

Sutra 29.marta od 04:00h do 07:00h, radiće prodavnice u Inđiji a to su: “UNIVER EXPORT”, “LIDL”, “DIS”, IDEA, “ZAM.D.O.O”. I u selima:

– Novi Karlovci “AMAN”,

– Novi Slankamen “AMAN”,

– Čortanovci “Društvo trgovaca Novi sad” ,

– Maradik “Društvo trgovaca Novi Sad”,

– Beška “Mikromarket”,

– Krčedin “Aman”,

– Mikromarket .

Sugrađani koji budu išli u kupovinu dužni su da preduzmu sve mere zaštite u vidu maski i rukavica i drže bezbedno odstojanje jedni od drugih.

Dežurna apoteka u Šidu koja će raditi u periodu od 04,00-07,00 časova je Apoteka „Smirna“. Prodavnice mešovite robe u kojima će moći da se obavi kupovina su sledeće:

– „IDEA“-Cara Dušana 39

-„GOMEX“ – svi prodajni objekti

– „PARIPOVIĆ“-sve prodavnice

– STR „MARJANOVIĆ“-Braće Petrovića 1 i Kneza Miloša 12

– TR „SLAĐANA“-Karađorđeva bb (ulaz u pijacu)

-„AGROPAPUK“-Svetog Save 82

БЕРКАСОВА

-„МОЈА СУПЕР ТРГОВИНА“

БИКИЋ ДО

-„МОЈА СУПЕР ТРГОВИНА“

СОТ

-„МОЈА СУПЕР ТРГОВИНА“

ВАШИЦА:

– ТР „НЕША“

-„МОЈА СУПЕР ТРГОВИНА“

МОРОВИЋ

-„ЦИТАДЕЛА“

ВИШЊИЋЕВО

-„GOMEX“

ЈАМЕНА

– „МОЈА СУПЕР ТРГОВИНА“

-„БИОПРОДУКТ“

КУКУЈЕВЦИ:

– „БИМ ДУЋАН“

– „АГРОПАПУК“

– „ТАЊА 5“

ЕРДЕВИК

– ТР „ПУТНИК“

-„АД 5“

U Mitrovačkim selima takođe će prodavnice biti otvorene za penzionere od 4 do 7 sati:

MARTINCI – DIVNA – VOJVOĐANSKA 2M,

VELIKI RADINCI – DIVNA – RUMSKA 4,

ŠAŠINCI – DIVNA – SVETOZARA MILETIĆA 1,

JARAK – DIVNA – MOŠE PIJADE 1,

MAČVANSKA MITROVICA – DIVNA – MAČVANSKI KEJ 1,

ŠARAGA – KOD AUTOBUSKE STANIC,

ŠARAGA – KRIVAJA, ZASAVICA – DIVNA,

SALAŠ NOĆAJSKI – DIVNA,

NOĆAJ – DIVNA,

KUZMIN – TANJA,

BOSUT – TANJA,

LAĆARAK – SIM – 1. NOVEMBRA

PRODAVNICE:

MAKSI – PROMENADA 9B, NASELJE PIJACA

IDEA – BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA BB, NASELJE SPORTSKI CENTAR

RODA – TIMOČKE DIVIZIJE 1, NASELJE SAVA

LIDL – KONSTANTINA VELIKOG 21, NASELJE 29. NOVEMBAR

UNIVER EKSPORT – TRG SVETOG STEFANA 32, NASELJE CENTAR

GOMEKS – BRANKA RADIČEVIĆA 50, NASELJE DEKANAC

AMAN – MILOŠA OBILIĆA 53, NASELJE SUTJESKA

AMAN – MARKA AURELIJA BB, NASELJE BLOK B

DTL – ZMAJ OGNJENI VUK 14, NASELJE KPD

MAČAK – MATIJE HUĐI

SIM MARKET – RADINAČKI PUT 89, NASELJE MALA BOSNA