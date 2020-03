Od danas novo radno vreme

Centar za socijalni rad u Rumi od danas ima novo radno vreme, koje kao i do sada počinje u 7 časova ujutru, ali traje do 22 sata uveče. Radnici ove ustanove od danas rade u dve smene, ali veći deo radnika ipak radi prepodne, dok u popodnevnoj smeni rade po tri radnika, a po jedan radnik je dežuran noću i radi po pozivu. Kako navode u ovoj ustanovi, ovim će njihove usluge postati dostupnije građanima, a neki od poslova moći će da se urade i u popodnevnim satima. Do izmene radnog vremena je došlo kako bi se rad rumskog centra za socijalni rad uskladio sa izmenama pravilnika o organizaciji rada centara za socijalni rad koje je donelo resorno ministarstvo.