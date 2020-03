Nema zaraženih migranata

Komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije Vladimir Cucić saopštio je danas da nema nijednog potvrđenog slučaja zaraženih koronavirusom među 8.500 migranata, koliko ih se nalazi u 17 centara u našoj zemlji, a za sada nije bilo ni sumnjivih slučajeva. On je istakao da su migranti u centrima praktično još pre 14 dana stavljeni u samoizolaciju, uz napomenu da u centrima postoje prodavnice sa namirnicama. On je ukazao na to da se broj migranata u Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja ne povećava, jer je Vojska Srbije izašla na granice i jer su granice svuda zatvorene.